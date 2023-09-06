



New York Times - Байдену: не будь полезным идиотом Нетаниягу

Ведущий “журналист” издания New York Times Том Фридман опубликовал опус,посвященный предстоящему визиту главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу в США.



Фридман призвал президента США Джо Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана не превращаться в "полезных идиотов" премьер-министра Биньямина Нетаниягу. По версии Фридмана это произойдет в случае, если они согласятся на израильско-саудовское соглашение о нормализации отношений, не предусматривающее конкретного решения палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств.



В своей статье Фридман утверждает, что любая сделка, направленная на достижение цели создания двух государств, практически гарантирует крах правительства Нетаниягу, которое в подавляющем большинстве, если не исключительно, состоит из противников создания палестинского государства.



По всей видимости, предполагая, что любая сделка, которая не приведет к краху израильского правительства, означает, что оно недостаточно далеко продвинулось в решении палестинского вопроса. Фридман пишет: "Вы не можете нормализовать отношения с израильским правительством, которое не является нормальным. Оно никогда не будет стабильным союзником США или партнером Саудовской Аравии. А сейчас правительство Израиля не является нормальным".



Как известно, обозревателя NYT внимательно читает Байден, и президент США неоднократно использовал Фридмана для передачи “сигналов”, касающихся американо-израильских отношений.



В последние несколько месяцев администрация Байдена активизировала свои усилия по заключению соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, рассматривая этот альянс как способный продвинуть ее интересы в регионе.



Фридман считает, что Байдену и бин Салману следует согласиться только на такую сделку по нормализации отношений, при которой Израиль заморозит строительство поселений на территориях Иудеи и Самарии, предназначенных для будущего палестинского государства (хотя он не уточнил масштабы этой территории); прекратит легализацию всех форпостов; передаст палестинцам контролируемые Израилем районы Западного берега; и "объявит, что целью дипломатического процесса будет решение о двух государствах".



"Таким образом, это заставит правительство Биби и израильский народ сделать выбор: Хотите ли вы аннексии или хотите нормализации отношений с самой важной мусульманской страной", - пишет Фридман.



Он признается, что не знает, что будет происходить в Израиле, если потенциальная сделка приведет к распаду нынешней коалиции. Лидеры оппозиции поклялись не присоединяться к Нетаниягу при таком сценарии.



В связи с этим Фридман пишет, что если сторонам удастся "провернуть это [сделку по нормализации], то они получат и Нобелевскую премию мира, и Нобелевскую премию по физике".

