



Невероятные фото: 3000 человек танцуют и веселятся перед бойней в Реим



Танцы и улыбки на камеру - за несколько часов до катастрофы: за несколько часов и минут до шокирующей массовой бойни на фестивале Nova nature в кибуце Рейм присутствовавшие на месте событий выглядели умиротворенными, улыбающимися и счастливыми. В празднике принимали участие более 3000 человек.Свидетельства этой радости хорошо запечатлены на снимках, сделанных присутствовавшим на вечеринке фотографом Идо Дерби.



"Так много улыбающихся, невинных и счастливых людей. Самые счастливые люди в мире. Никто не вообразить себе и половины того, что произойдет", - поделился Дерби. "Мы вышли на фестиваль, чтобы отпраздновать свободу. А в итоге нам пришлось рисковать жизнью, чтобы вообще иметь такую возможность". Фотограф собрал снимки в фотоальбом, предназначенный для членов семей и для тех, кто пытается найти своих пропавших друзей и родственников.



Поиски тех, кого еще не удалось найти из тысяч участников праздника, все еще продолжаются, а тем, кто выжил, все еще трудно осознать последние дни и те долгие часы, которые они провели в тишине за кустами и в канавах, иногда истекая кровью от огнестрельных ранений - когда вокруг террористы хладнокровно убивают их друзей. Масштабы этой катастрофы продолжают проясняться, и вчера вечером (в воскресенье) пресс-секретарь Зака выступил с заявлением, согласно которому на данный момент в районе проведения операции обнаружено 260 тел.