



Невероятное видео: Мотоциклист расстрелял машину с боевиками в Нетивот



В прессе публикуется все больше свидетельств героизма израильских военных и полицейских. Утром 8 октября на 25-м шоссе на перекрестке Нетивот поступило сообщение об угоне автомобиля главы одного из поселений, причем террористы ехали по шоссе с синими мигалками и стреляли по автомобилям.



Автомобиль был идентифицирован силами полиции и МАГАВ. Полицейские открыли огонь по автомобилю, который продолжил движение в сторону поселений Сдот-Негев, а полицейские начали погоню на мотоцикле за ним.



Командир мобильной группы подразделения "Йоав" капрал Кетер Зоран, находясь на полицейском мотоцикле, открыл огонь, пока автомобиль не остановился, и террористы были нейтрализованы на месте силами оперативной группы. В автомобиле были обнаружены 2 террориста с автоматами Калашникова, гранатами и взрывчаткой.