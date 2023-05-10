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Нетанияну и Галант проводят оценку ситуации | Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.
10.05.2023 19:24 Алина Груднева

Нетанияну и Галант проводят оценку ситуации

Вечером, 10 мая, стартовала очередная оценка ситуации в сфере безопасности по инициативе премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Совещание проводится в штаб-квартире Кирия в Тель-Авиве.

На нем присутствуют министр обороны Йоав Галант, глава совета нацбезопасности Цахи Анегби и военный секретарь премьер-министра Ави Хиль.

Нетаниягу созвал совещание из-за ракетных обстрелов территории Израиля из Газы.

"Оперативное совещание по вопросам безопасности в комплексе Кирия. Готовимся к любому варианту развития событий. Заботимся о безопасности Израиля", - написал Нетаниягу.

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