



Нетанияну и Галант проводят оценку ситуации

Вечером, 10 мая, стартовала очередная оценка ситуации в сфере безопасности по инициативе премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Совещание проводится в штаб-квартире Кирия в Тель-Авиве.



На нем присутствуют министр обороны Йоав Галант, глава совета нацбезопасности Цахи Анегби и военный секретарь премьер-министра Ави Хиль.



Нетаниягу созвал совещание из-за ракетных обстрелов территории Израиля из Газы.



"Оперативное совещание по вопросам безопасности в комплексе Кирия. Готовимся к любому варианту развития событий. Заботимся о безопасности Израиля", - написал Нетаниягу.