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Нетаниягу - жителям Газы: покиньте ваши дома
07.10.2023 22:25 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу - жителям Газы: покиньте ваши дома

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением.

Нетаниягу сказал, впервые в истории Израиля: “Мы отомстим”.

Нетаниягу сказал: “Израиль такого еще не видел, и я добьюсь того, что он больше такого не увидит”.

Нетаниягу предупредил: “Я обращаюсь к жителям Газы - покидайте свои дома. Мы будем действовать против террористов по всей Газе и любыми средствами”.

Нетаниягу добавил: “Мы превратим в руины все районы, где скрывается ХАМАС.

ХАМАС начал жестокую войну, мы победим в ней, но цена будет слишком тяжелой”.

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