Нетаниягу - жителям Газы: покиньте ваши дома
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением.
Нетаниягу сказал, впервые в истории Израиля: “Мы отомстим”.
Нетаниягу сказал: “Израиль такого еще не видел, и я добьюсь того, что он больше такого не увидит”.
Нетаниягу предупредил: “Я обращаюсь к жителям Газы - покидайте свои дома. Мы будем действовать против террористов по всей Газе и любыми средствами”.
Нетаниягу добавил: “Мы превратим в руины все районы, где скрывается ХАМАС.
ХАМАС начал жестокую войну, мы победим в ней, но цена будет слишком тяжелой”.