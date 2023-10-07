



Нетаниягу - жителям Газы: покиньте ваши дома

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением.



Нетаниягу сказал, впервые в истории Израиля: “Мы отомстим”.



Нетаниягу сказал: “Израиль такого еще не видел, и я добьюсь того, что он больше такого не увидит”.



Нетаниягу предупредил: “Я обращаюсь к жителям Газы - покидайте свои дома. Мы будем действовать против террористов по всей Газе и любыми средствами”.



Нетаниягу добавил: “Мы превратим в руины все районы, где скрывается ХАМАС.



ХАМАС начал жестокую войну, мы победим в ней, но цена будет слишком тяжелой”.