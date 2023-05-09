



Нетаниягу: я говорю врагам - не связывайтесь с нами

По окончании заседания военно-политического кабинета премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением.



Нетаниягу сказал: “ЦАХАЛ и ШАБАК совместными усилиями ликвидировали трех лидеров Исламского джихада. Эти трое были ответственными за ракетные обстрелы и за теракты на нашей территории. Уже в тот день, когда были выпущены ракеты, я распорядился, вместе с министром обороны, о подготовке операции по ликвидации главарей террора в Газе. Наш принцип очень прост - мы наносим удар по тем, кто причиняет нам вред. Наши длинные руки доберутся до каждого террориста - в тот момент и в том месте , которое мы выбираем. Я говорю врагам - не связывайтесь с нами”.