



Нетаниягу: все руководство Исламского джихада уничтожено

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в воскресенье приветствовал действия израильских сил безопасности во время недавнего конфликта с террористами в Газе, заявив, что они прислушались к его указаниям взять на себя инициативу и удивить врагов Израиля.



"Инструкцию, которую я вместе с министром обороны дал ЦАХАЛу и ШАБАК, можно описать двумя словами: "инициатива" и "неожиданность", — сказал Нетаниягу на заседании кабинета министров в Иерусалиме в своем первом публичном выступлении после того, как соглашение о прекращении огня вступило в силу прошлой ночью.



"Вчера я поздравил начальника штаба ЦАХАЛа и главу ШАБАК и сказал им "Молодцы!", — сказал премьер-министр



Израиль и палестинский "Исламский джихад" достигли соглашения о прекращении огня в субботу вечером после почти пяти дней боев, в ходе которых ЦАХАЛ уничтожил большую часть высшего руководства джихада серией авиаударов.



"Выступление действительно было идеальным. С полной неожиданностью и постоянной инициативой мы уничтожили все высшее руководство "Исламского джихада" в Газе, уничтожили 17 их командных центров, ликвидировали десятки террористов, нанесли удары по складам ракет, вывели из строя противотанковые отряды и многое другое", — сказал Нетаниягу.



"С момента создания правительства четыре с половиной месяца назад я неоднократно говорил: кто причинит нам боль — успешно или нет — заплатит своей жизнью", — сказал премьер. — "Сегодня враги Израиля — в Газе и за ее пределами — знают, что даже если они попытаются спрятаться, мы можем и готовы добраться до них в любое время".



"Это положение значительно укрепилось в ходе операции "Щит и стрела". Мы перевернули сценарий", — сказал Нетаниягу.



Далее премьер-министр поблагодарил граждан Израиля, особенно тех, кто живет ближе к границе с Газой, за их "поддержку и стойкость, которые позволили нам добиться успеха в этой важной операции".



Прекращение огня при посредничестве Египта положило конец пятидневным ожесточенным боям, в ходе которых по Израилю было выпущено более 1200 ракет.



Израиль убил 18 боевиков "Исламского джихада" в дополнение к как минимум 10 палестинским мирным жителям, сообщил в субботу официальный представитель ЦАХАЛа. Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, оценило число погибших в результате пятидневных боев в 33 человека, но официальный представитель ЦАХАЛа отметил, что некоторые мирные жители Газы, вероятно, были убиты палестинскими ракетами, упавшими внутри Газы. По данным министерства здравоохранения анклава, еще 151 палестинец в Газе получил ранения.



Два мирных жителя в Израиле были убиты ракетами Джихада с момента начала боевых действий в прошлый вторник — израильтянка в Реховоте и палестинец из Газы, который работал недалеко от южного города Шокеда.

