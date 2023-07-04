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Нетаниягу: террор нас не остановит
04.07.2023 18:42 Алина Груднева

Нетаниягу: террор нас не остановит

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал контртеррористическую операцию в Дженине после двух дней активных боевых действий и теракт в Тель-Авиве.

"На данный момент мы завершаем миссию. Я могу сказать, что наша широкомасштабная операция в Дженине — это не разовая акция", — подчеркнул Нетаниягу.

Он пообещал, что израильские силы безопасности продолжат действовать по мере необходимости, чтобы искоренить терроризм.

"Мы не позволим, чтобы Дженин снова превратился в рассадник террора", — добавил он.

Глава правительства также прокомментировал теракт в в Тель-Авиве, в результате которого пострадали восемь человек.

"Любой, кто думает, что такой теракт удержит нас от продолжения борьбы с терроризмом, ошибается. Они просто не знают духа Израиля, нашего правительства, наших граждан и наших бойцов", - подчеркнул он.

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