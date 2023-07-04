



Нетаниягу: террор нас не остановит

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал контртеррористическую операцию в Дженине после двух дней активных боевых действий и теракт в Тель-Авиве.



"На данный момент мы завершаем миссию. Я могу сказать, что наша широкомасштабная операция в Дженине — это не разовая акция", — подчеркнул Нетаниягу.



Он пообещал, что израильские силы безопасности продолжат действовать по мере необходимости, чтобы искоренить терроризм.



"Мы не позволим, чтобы Дженин снова превратился в рассадник террора", — добавил он.



Глава правительства также прокомментировал теракт в в Тель-Авиве, в результате которого пострадали восемь человек.



"Любой, кто думает, что такой теракт удержит нас от продолжения борьбы с терроризмом, ошибается. Они просто не знают духа Израиля, нашего правительства, наших граждан и наших бойцов", - подчеркнул он.