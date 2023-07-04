Нетаниягу: террор нас не остановит
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал контртеррористическую операцию в Дженине после двух дней активных боевых действий и теракт в Тель-Авиве.
"На данный момент мы завершаем миссию. Я могу сказать, что наша широкомасштабная операция в Дженине — это не разовая акция", — подчеркнул Нетаниягу.
Он пообещал, что израильские силы безопасности продолжат действовать по мере необходимости, чтобы искоренить терроризм.
"Мы не позволим, чтобы Дженин снова превратился в рассадник террора", — добавил он.
Глава правительства также прокомментировал теракт в в Тель-Авиве, в результате которого пострадали восемь человек.
"Любой, кто думает, что такой теракт удержит нас от продолжения борьбы с терроризмом, ошибается. Они просто не знают духа Израиля, нашего правительства, наших граждан и наших бойцов", - подчеркнул он.
מי שחושב שפיגוע כזה ירתיע אותנו מלהמשיך במאבק שלנו בטרור - טועה. הוא לא מכיר אותנו. pic.twitter.com/o3tdlOZJBo— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 4, 2023