



Нетаниягу считает мир с саудовцами ключом к миру с палестинцами

Биньямин Нетаниягу заявил, что намерен добиваться заключения мира между Израилем и Саудовской Аравией. По мнению лидера "Ликуда", мир с саудовцами может стать ключом к разрешению арабо-израильского конфликта.



Об этом Нетаниягу сказал в интервью телеканалу Al Arabiya, сообщает Times of Israel. В ходе интервью Биньямин Нетаниягу призвал Саудовскую Аравию присоединиться к соглашениям Авраама.



"Я думаю, что мы сталкиваемся с возможностью не просто расширения мира, я думаю, что у нас может быть новая мирная инициатива, которая станет квантовым скачком для достижения разрешения как арабо-израильского конфликта, так и, в конечном счете палестино-израильского конфликта", - заявил Нетаниягу.



Лидер "Ликуда" добавил: "И, конечно же, я имею в виду то, что может стать действительно выдающимся историческим миром с Саудовской Аравией".



Биньямин Нетаниягу продолжил: "Я думаю, что мир с Саудовской Аравией послужит двум целям. Это будет качественный скачок к общему миру между Израилем и арабским миром. Это изменит наш регион невообразимым образом, и я думаю, что в конечном итоге это будет способствовать израильско-палестинскому миру. Я верю в это и намерен продолжать. Конечно, руководство Саудовской Аравии может принять участие в этих усилиях".



Как отмечает Times of Israel, 20 лет назад Саудовская Аравия предложила мирный план, согласно которому Израиль урегулирует свой конфликт с палестинцами и отойдет к границам 1967 года в обмен на полный мир с арабским миром.