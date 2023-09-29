



Нетаниягу проведет оценку ситуации в сфере безопасности

В воскресенье, 1 октября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет специальную оценку ситуации в сфере безопасности.



Об этом сообщает 13-й канал израильского ТВ.



Уточняется, что соответствующее решение принято из-за роста напряженности и увеличившегося количества терактов.



Как сообщалось ранее, в ночь на 29 сентября террористы устроили стрельбу из автомобиля в городе Бейт-Эль. Ответным огнем был ранен один из нападавших.



Также бойцы ЦАХАЛа арестовали подозреваемого в причастности к террористической деятельности Бире недалеко от Рамаллы. Военные подверглись нападению.