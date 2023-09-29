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Нетаниягу проведет оценку ситуации в сфере безопасности
29.09.2023 19:27 Алина Груднева

Нетаниягу проведет оценку ситуации в сфере безопасности

В воскресенье, 1 октября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет специальную оценку ситуации в сфере безопасности.

Об этом сообщает 13-й канал израильского ТВ.

Уточняется, что соответствующее решение принято из-за роста напряженности и увеличившегося количества терактов.

Как сообщалось ранее, в ночь на 29 сентября террористы устроили стрельбу из автомобиля в городе Бейт-Эль. Ответным огнем был ранен один из нападавших.

Также бойцы ЦАХАЛа арестовали подозреваемого в причастности к террористической деятельности Бире недалеко от Рамаллы. Военные подверглись нападению.

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