



Нетаниягу - против войны на севере, Галант - за

Израильские СМИ сообщают о разногласиях в верхах по поводу расширения кампании на северном фронте.



Журналист 13-го канала Мория Асраф-Вольберг утверждает, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступал против идеи расширения масштабов войны на северной арене, то министр обороны Йоав Галант ее поддерживал.



Позиции были высказаны в ходе специальной дискуссии по этому вопросу. Позиция Галанта была поддержана другими министрами, но премьер-министр, как уже говорилось, в данный момент выступает против.



