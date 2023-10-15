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Нетаниягу - против войны на севере, Галант - за
15.10.2023 21:09 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу - против войны на севере, Галант - за

Израильские СМИ сообщают о разногласиях в верхах по поводу расширения кампании на северном фронте.

Журналист 13-го канала Мория Асраф-Вольберг утверждает, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступал против идеи расширения масштабов войны на северной арене, то министр обороны Йоав Галант ее поддерживал. 

Позиции были высказаны в ходе специальной дискуссии по этому вопросу. Позиция Галанта была поддержана другими министрами, но премьер-министр, как уже говорилось, в данный момент выступает против.

 

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