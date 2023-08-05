



Нетаниягу проинформирован о теракте в Тель-Авиве

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу регулярно получает обновленную информацию относительно теракта в Тель-Авиве.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства.



Напомним, террорист открыл огонь на улице Нахалат Биньямин в Тель-Авиве. Его немедленно нейтрализовали.



В результате нападения тяжелые ранения получил 40-летний мужчина. Его в критическом состоянии доставили в реанимацию. На место происшествия прибыл глава полиции Коби Шабтай.