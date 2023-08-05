Нетаниягу проинформирован о теракте в Тель-Авиве
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу регулярно получает обновленную информацию относительно теракта в Тель-Авиве.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства.
Напомним, террорист открыл огонь на улице Нахалат Биньямин в Тель-Авиве. Его немедленно нейтрализовали.
В результате нападения тяжелые ранения получил 40-летний мужчина. Его в критическом состоянии доставили в реанимацию. На место происшествия прибыл глава полиции Коби Шабтай.