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Нетаниягу проинформирован о теракте в Тель-Авиве
05.08.2023 19:35 Алина Груднева

Нетаниягу проинформирован о теракте в Тель-Авиве

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу регулярно получает обновленную информацию относительно теракта в Тель-Авиве.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства.

Напомним, террорист открыл огонь на улице Нахалат Биньямин в Тель-Авиве. Его немедленно нейтрализовали.

В результате нападения тяжелые ранения получил 40-летний мужчина. Его в критическом состоянии доставили в реанимацию. На место происшествия прибыл глава полиции Коби Шабтай.

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