



Нетаниягу приказал вызвать МАГАВ после смертоносных терактов и беспорядков

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приказал немедленно вызвать офицеров резерва МАГАВ, что отражает опасения дальнейшей эскалации после двух смертоносных терактов за один день, а также на фоне высокой напряженности по всей стране.



В заявлении израильской полиции говорится, что четыре резервных подразделения МАГАВ будут мобилизованы, начиная с воскресенья, в соответствии с приказами министерства обороны и министерства национальной безопасности. Они присоединятся к шести резервным подразделениям МАГАВ, которые уже действуют в Иерусалиме и его окрестностях, а также в Лоде.



Нетаниягу объяснил, что вызывает все резервные силы пограничной полиции Израиля “для противостояния террористическим атакам”. Полиция сообщила, что дополнительные резервные подразделения пограничной полиции “будут работать над увеличением присутствия и усилением безопасности в центрах городов и людных местах”.



Военный командующий Герци Халеви поручил ЦАХАЛу призвать солдат-резервистов на фоне обострения напряженности в регионе, заявив, что призыв будет сосредоточен на подразделениях ПВО и “системах воздушного нападения”, то есть на пилотах истребителей и операторах боевых беспилотников, а также на других летных экипажах.