



Нетаниягу: Дженин стал убежищем для терроризма — мы покончим с этим

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствует операцию ЦАХАЛа в Дженине, заявив, что она меняет ситуацию в борьбе с терроризмом в Иудее и Самарии.



Выступая после оценки ситуации с министром обороны Йоавом Галантом и главами Армии обороны Израиля и ШАБАК, Нетаниягу высоко оценивает достижения в рейде.



“В последние месяцы Дженин стал убежищем для терроризма — мы покончим с этим”, — говорит Нетаниягу, отмечая, что израильские силы убили нескольких боевиков, арестовали других, а также обнаружили и уничтожили множество объектов по производству оружия и бомб — некоторые из них “в промышленных масштабах“.



Премьер-министр подчеркнул, что силы действуют в густонаселенном районе и “делают это с минимальным ущербом для мирных жителей”.



Премьер-министр утверждает, что операция изменит “уравнение борьбы с терроризмом”, и сравнивает ее с недавней операцией против Исламского джихада в Газе и операцией Стражи стен 2021 года против ХАМАС.



" Сегодня мы делаем это в Дженине, сочетая меры, внезапность, применение силы и изменение правил. Это также повышает сдерживающую способность Государства Израиль как для защиты от дальнейших террористических атак, так и для изменения баланса в регионе", - говорит он.

