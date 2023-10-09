



Нетаниягу: они хотели войну, они ее получат

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с вечернем видеообращением к нации на фоне продолжающихся атак террористов на страну.



Глава израильского правительства сравнил те зверства, которые осуществляет ХАМАСа, с ИГИЛом.



"Мы всегда знали, что такое ХАМАС. Теперь весь мир это знает. ХАМАС – это ИГИЛ. Они хотели войны, они получат войну", - сказал он



Нетаниягу подтвердил, что ЦАХАЛ переходит к массированной атаки в Газе. Он пообещал, что по ХАМАСу будет нанесен такой удар, которого не было "никогда ранее".



"Каждое место, откуда действует ХАМАС, превратится в руины", - пообещал Нетаниягу.



Также он обратился к оппозиции с призывом присоединиться к чрезвычайному правительству единства, чтобы объединиться перед лицом террора. По словам Нетаниягу, сейчас есть пять ключевых вопросов на повестке дня: победа над террористами, масштабная наступательная операция в Газе, сохранение безопасности на других фронтах, международная поддержка и объединение страны.



Он поблагодарил мировых лидеров и, в частности, президента США Джо Байдена, за поддержку Израиля. Также он опроверг информацию о договоренностях с Каиром, который выступает посредником между Еврейским Государством и палестинцам, относительно пленных. Он призвал израильтян не доверять фейковым новостям и предупредил, что "тяжелые дни еще впереди".

