Нетаниягу: они хотели войну, они ее получат
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с вечернем видеообращением к нации на фоне продолжающихся атак террористов на страну.
Глава израильского правительства сравнил те зверства, которые осуществляет ХАМАСа, с ИГИЛом.
"Мы всегда знали, что такое ХАМАС. Теперь весь мир это знает. ХАМАС – это ИГИЛ. Они хотели войны, они получат войну", - сказал он
Нетаниягу подтвердил, что ЦАХАЛ переходит к массированной атаки в Газе. Он пообещал, что по ХАМАСу будет нанесен такой удар, которого не было "никогда ранее".
"Каждое место, откуда действует ХАМАС, превратится в руины", - пообещал Нетаниягу.
Также он обратился к оппозиции с призывом присоединиться к чрезвычайному правительству единства, чтобы объединиться перед лицом террора. По словам Нетаниягу, сейчас есть пять ключевых вопросов на повестке дня: победа над террористами, масштабная наступательная операция в Газе, сохранение безопасности на других фронтах, международная поддержка и объединение страны.
Он поблагодарил мировых лидеров и, в частности, президента США Джо Байдена, за поддержку Израиля. Также он опроверг информацию о договоренностях с Каиром, который выступает посредником между Еврейским Государством и палестинцам, относительно пленных. Он призвал израильтян не доверять фейковым новостям и предупредил, что "тяжелые дни еще впереди".
רה"מ נתניהו בהצהרה: את הזוועות שחמאס ביצע לא ראינו מאז זוועות דאעש, מה שנעשה לאויבינו בימים הקרובים יהדהד אצלם לדורות. אנחנו נחושים לנצח במלחמה כדי להביא ברכב ואור. קורא להקים ממשלת חירום, בלי תנאים מוקדמים@gilicohen10 pic.twitter.com/Xlxl2jXcm8— כאן חדשות (@kann_news) October 9, 2023