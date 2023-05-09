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Нетаниягу объяснил, в чем разница между Израилем и террористами
09.05.2023 21:06 Алина Груднева

Нетаниягу объяснил, в чем разница между Израилем и террористами

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объяснил на совещании военно-политического кабинета, в чем разница между атаками ЦАХАЛа в Газе и террористическими обстрелами территории Израиля.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

"Мы стараемся не причинять вреда невинным. В этом разница между нами и ими", - сказал он.

Ожидалось, что он вместе с министром обороны Йоавом Галантом выступят с обращением к нации после заседания. Их заявления анонсировались на 20:10, однако этого до сих пор не произошло.
 

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