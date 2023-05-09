



Нетаниягу объяснил, в чем разница между Израилем и террористами

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объяснил на совещании военно-политического кабинета, в чем разница между атаками ЦАХАЛа в Газе и террористическими обстрелами территории Израиля.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



"Мы стараемся не причинять вреда невинным. В этом разница между нами и ими", - сказал он.



Ожидалось, что он вместе с министром обороны Йоавом Галантом выступят с обращением к нации после заседания. Их заявления анонсировались на 20:10, однако этого до сих пор не произошло.

