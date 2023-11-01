



Нетаниягу обещает Израилю победу, несмотря на болезненные потери

После того как официальные лица объявили, что с начала войны в Газе погибли 12 солдат, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с соболезнованиями.



"Мы ведем тяжелую войну. Это будет долгая война. У нас есть в ней важные достижения, но есть и болезненные потери", - говорится в заявлении премьера.



"Мы знаем, что каждый из наших солдат - это целый мир. Весь народ Израиля от всего сердца обнимает вас, семьи. Мы все вместе с вами в момент вашей великой скорби", - заявил Нетаниягу.



"Наши солдаты пали в справедливой войне, войне за наш дом", - отметил Нетаниягу. "Я обещаю вам, граждане Израиля: мы доведем дело до конца. Мы будем продолжать до победы".



