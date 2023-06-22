



Нетаниягу о ликвидации террористов в Дженине: мы всегда удивляем

В четверг, 22 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу высоко оценил ночной удар беспилотника, в ходе которого были ликвидированы три террориста в Дженине.



Он отметил, что это было первой подобной результативной атакой за многие годы в этом районе.



"Мы всегда удивляем, мы всегда меняем уравнение", — подчеркнул глава правительства.



По его словам, именно эта террористическая ячейка стояла за несколькими обстрелами израильтян и планировала новые нападения.



"Но мы неожиданно свели счеты с ним", — подчеркнул он, похвалив израильские силы безопасности.



Ранее в сети показали сам момент удара беспилотника по автомобилю, в котором передвигались террористы. Ими оказались: 27-летний Сахиб аль-Ахоль, один из командиров батальона "Дженин" "Исламского джихада", 28-летний Мухаммад Увайс, один из лидеров "Батальонов мучеников Аль-Аксы" и 17-летний Ашраф ас-Саади, боевик батальона "Дженин" "Исламского джихада".



По данным ЦАХАЛа, эти трое обстреляли ближайший контрольно-пропускной пункт за несколько минут до того, как на них был нацелен дрон Hermes 450.