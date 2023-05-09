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Нетаниягу: ни один террорист не застрахован
09.05.2023 21:07 Алина Груднева

Нетаниягу: ни один террорист не застрахован

По итогам заседания военно-политического кабинета, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к нации.

Он прокомментировал операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.

По словам главы правительства, еще неделю назад он поручил устранить террористов, ответственных за запуск ракет по территории Израиля.

"Ни один террорист не застрахован", - подчеркнул Нетаниягу.

Он также дал указание готовиться к боевым действиям сразу на нескольких аренах. По словам Нетаниягу, операция в Газе проводится на основании данных разведки. 

"Любая эскалация с стороны террористов будет встречена сокрушительным ответом", - подчеркнул он.

Глава правительства призвал граждан набраться терпения на ближайшие дни, поскольку операция в самом разгаре.

Выступая после Нетаниягу, министр обороны Йоав Галлант сказал, что "кампания еще не окончена".

"Мы готовы к любому сценарию", — отметил он.

 

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