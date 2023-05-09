



Нетаниягу: ни один террорист не застрахован

По итогам заседания военно-политического кабинета, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к нации.



Он прокомментировал операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.



По словам главы правительства, еще неделю назад он поручил устранить террористов, ответственных за запуск ракет по территории Израиля.



"Ни один террорист не застрахован", - подчеркнул Нетаниягу.



Он также дал указание готовиться к боевым действиям сразу на нескольких аренах. По словам Нетаниягу, операция в Газе проводится на основании данных разведки.



"Любая эскалация с стороны террористов будет встречена сокрушительным ответом", - подчеркнул он.



Глава правительства призвал граждан набраться терпения на ближайшие дни, поскольку операция в самом разгаре.



Выступая после Нетаниягу, министр обороны Йоав Галлант сказал, что "кампания еще не окончена".



"Мы готовы к любому сценарию", — отметил он.



