



Нетаниягу: "Не всегда удается избежать жертв среди мирного населения"

В интервью CBS News Биньямин Нетаниягу подчеркнул, что Израиль стремится свести к минимуму потери среди гражданского населения в Газе, а ХАМАСу "наплевать" на палестинцев.



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"Мы постараемся закончить эту работу с минимальными потерями среди гражданского населения, именно это мы и пытаемся сделать - минимальные потери среди гражданского населения, но, к сожалению, нам это не удается", - говорит он.

