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Нетаниягу: наши силы сведут счеты с террористами
30.05.2023 17:34 Алина Груднева

Нетаниягу: наши силы сведут счеты с террористами

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования семье погибшего в результате теракта в Самарии.

"Выражаю глубокие соболезнования семье Меира Тамари, убитого сегодня во время теракта с использованием огнестрельного оружия неподалеку от Хермеш, где он жил. Всевышний отомстит за его кровь", - сказал Нетаниягу.

Он подтвердил, что ЦАХАЛ продолжает преследование террористов, убивших израильтянина.

"В настоящее время наши силы ведут преследование террористов, чтобы свести с ними счеты, и в скором времени это будет сделано. До настоящего времени мы добирались до каждого террориста и сводили с ним счеты. И на этот раз мы сделаем то же самое", - пообещал он.
 

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