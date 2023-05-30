



Нетаниягу: наши силы сведут счеты с террористами

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования семье погибшего в результате теракта в Самарии.



"Выражаю глубокие соболезнования семье Меира Тамари, убитого сегодня во время теракта с использованием огнестрельного оружия неподалеку от Хермеш, где он жил. Всевышний отомстит за его кровь", - сказал Нетаниягу.



Он подтвердил, что ЦАХАЛ продолжает преследование террористов, убивших израильтянина.



"В настоящее время наши силы ведут преследование террористов, чтобы свести с ними счеты, и в скором времени это будет сделано. До настоящего времени мы добирались до каждого террориста и сводили с ним счеты. И на этот раз мы сделаем то же самое", - пообещал он.

