



Нетаниягу: мы вступили во вторую фазу войну



Премьер-министр Нетаниягу на пресс-конференции в Кирие в Тель-Авиве.



Нетаниягу заявил: "Мы вступили во вторую фазу войны, цель которой - уничтожить военный и правительственный потенциал ХАМАСа и вернуть похищенных. Мы приняли решение о расширении наземной активности единогласно - в военном кабинете и кабинете политической безопасности".



"Мы всегда говорили: "Никогда больше", и это случилось сейчас. Я встречался с семьями похищенных, мое сердце разрывалось. Я вернулся и сказал, что на каждом этапе мы будем использовать все возможности для возвращения похищенных".



"Израиль ведет войну всего человечества, войну человечества против варварского мира. Наши союзники понимают, что если Израиль не победит, то они будут следующими в завоевательной кампании "оси зла".



