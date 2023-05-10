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Нетаниягу: мы все еще в разгаре кампании
10.05.2023 20:53 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу: мы все еще в разгаре кампании


Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант выступают с заявлением для прессы на фоне ракетных обстрелов, продолжающихся из Газы, и на фоне сообщений о возможном прекращении огня

Нетаниягу сказал, что "мы все еще находимся  в разгаре  кампании. В этот самый момент наши силы мощно атакуют в секторе Газа и взыскивают с организаторов терроризма высокую цену. Любой, кто причинит нам вред горько об этом пожалеет".

Нетаниягу также сообщил, что от четверти до трети ракет выпущенных террористами упали на территории Газы.

 

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