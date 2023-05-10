



Нетаниягу: мы все еще в разгаре кампании



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант выступают с заявлением для прессы на фоне ракетных обстрелов, продолжающихся из Газы, и на фоне сообщений о возможном прекращении огня



Нетаниягу сказал, что "мы все еще находимся в разгаре кампании. В этот самый момент наши силы мощно атакуют в секторе Газа и взыскивают с организаторов терроризма высокую цену. Любой, кто причинит нам вред горько об этом пожалеет".



Нетаниягу также сообщил, что от четверти до трети ракет выпущенных террористами упали на территории Газы.



