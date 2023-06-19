



Нетаниягу: мы наносим по террору мощные удары

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу навестил сегодня раненых в ходе операции в Дженине сотрудников сил безопасности.



Они были доставлены и проходят лечение в больнице "Рамбам".



"Мы наносим по террору мощные и решительные удары. За последние месяцы ликвидировано или задержано рекордное число террористов. Так было и в ходе операции в Дженине, и мы продолжим решительно действовать", - пообещал Нетаниягу.



По данным "Кан", сегодня в ходе закрытого заседания он проинформировал законодателей о том, что Армия обороны Израиля готовится к возможной широкомасштабной военной кампании сразу на нескольких фронтах.



Он предупредил, что ЦАХАЛ также тренируется для подготовки к возможным противостояниям против арабских бунтовщиков внутри страны в военное время.



"ЦАХАЛ готовится к такому сценарию. Для этого подготовлено 10 дивизий. Правда, этого недостаточно, но они готовятся", - сказал Нетаниягу.



Ранее некоторые министры и депутаты призвали начать широкомасштабную военную кампанию для эффективной борьбы с террором. С таким призывом они выступили после столкновений в Дженине.