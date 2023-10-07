



Нетаниягу: мы находимся в состоянии войны

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу записал экстренное видеообращение к израильтянам на фоне массированной атаки на страну, которую осуществили террористы Газы.



"Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны", - сказал израильский премьер.



Он сказал, что речь уже не идет о контртеррористической операции. Сегодня утром, 7 октября, ХАМАС осуществил внезапную атаку на Государство Израиль и его граждан.



По словам Нетаниягу, он поручил зачистить населенные пункты от проникших туда террористов. Операция в настоящее время продолжается. Также премьер-министр приказал провести масштабную мобилизацию резевистов.



"Израиль будет вести ожесточенную войну такого масштаба, которой враг еще не знал. Враг заплатит такую цену, с которой он раньше не сталкивался. Мы победим", - резюмировал премьер-министр.