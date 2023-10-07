Новости » Арабо-израильский конфликт
Нетаниягу: мы находимся в состоянии войны
07.10.2023 11:43 Алина Груднева

Нетаниягу: мы находимся в состоянии войны

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу записал экстренное видеообращение к израильтянам на фоне массированной атаки на страну, которую осуществили террористы Газы.

"Граждане Израиля, мы  находимся в состоянии войны", - сказал израильский премьер.

Он сказал, что речь уже не идет о контртеррористической операции. Сегодня утром, 7 октября, ХАМАС осуществил внезапную атаку на Государство Израиль и его граждан.

По словам Нетаниягу, он поручил зачистить населенные пункты от проникших туда террористов. Операция в настоящее время продолжается. Также премьер-министр приказал провести масштабную мобилизацию резевистов.

"Израиль будет вести ожесточенную войну такого масштаба, которой враг еще не знал. Враг заплатит такую цену, с которой он раньше не сталкивался. Мы победим", - резюмировал премьер-министр.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы