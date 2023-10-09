



Нетаниягу: мы изменим лицо Ближнего Востока

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел беседу с главами властей юга страны и проинформировал их о ходе кампании против ХАМАСа.



По словам Нетаниягу: "Мы находимся в самом разгаре кампании, я знаю, что вы прошли через ужасные и трудные дни. То, через что пройдет ХАМАС, будет трудным и ужасным - и мы только начали кампанию. Ваше руководство очень сильно в эти трудные дни, потребуется время, и в предстоящие трудные дни нужна твердая позиция".



Он также сказал: "Государство сделает все возможное, чтобы помочь всем вам, я прошу вас быть стойкими, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток, мы победим их силой, очень большой силой. Я обнимаю вас и жителей - мы все с вами, и мы победим их силой, большой силой".