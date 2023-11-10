



Нетаниягу: мы будем контролировать Газу, а не кто-то извне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел совещание с главами прилегающих к Газе поселений в Кирие в Тель-Авиве. Мэры городов настоятельно требовали от премьер-министра “реальной безопасности”, а не “лучше, чем было”, также прозвучали требования “уничтожить всех террористов до последнего и не прекращать огонь”.



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Нетаниягу согласился с главами населенных пунктов, заявив, что “ЦАХАЛ не уйдет из Газы, оставив там все под контролем у каких-то внешних сил”.



