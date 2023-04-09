



Нетаниягу мэрам общин на севере и юге: Мы все едины за безопасность страны

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел беседу с мэрами и лидерами общин на юге и севере Израиля, пообещав восстановить спокойствие в напряженный период, говорится в сообщении его канцелярии.



"Мы переживаем период, который станет испытанием для нас с точки зрения безопасности, и наши враги ошибались, когда думали, что граждане Израиля не объединились вокруг ЦАХАЛа", — говорится в заявлении Нетаниягу.



"Мы все едины за безопасность страны и сделаем все, чтобы обеспечить мир и безопасность для всех нас", - сказал он.



Нетаниягу поблагодарил мэров и лидеров общин за "стойкость" своих граждан во время ракетных обстрелов из Газы, Ливана и Сирии в последние дни, добавляет его офис.

