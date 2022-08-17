



Нетаниягу: "Лапид, хватит льстить Аббасу"

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал премьер-министра Яира Лапида разорвать связи с председателем ПА Махмудом Аббасом, после того как он обвинил Израиль в совершении "50 Холокостов" против палестинцев.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Перестаньте льстить отрицателю Холокоста Абу Мазену. Вы бойкотируете нас в "Ликуде" и льстите ему?", - задался вопросом Нетаниягу.



Ранее лидер оппозиции заявил, что заявления Аббаса "возмутительны и заслуживают всеобщего осуждения".