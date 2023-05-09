



Нетаниягу: Израиль готов к любым сценариям

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал заявление в начале заседания военно-политического кабинета на базе Кирия в Тель-Авиве.



По словам главы правительства, Израиль готов к любым сценариям в ожидании ракетных обстрелов в ответ на ликвидацию высокопоставленных членов палестинского "Исламского джихада" в Газе в рамках операции "Щит и стрела".



"Наш принцип ясен: кто нам вредит, мы вредим им, и делаем это с большей силой", - подчеркнул он.



Нетаниягу добавил, что Израиль настигнет каждого террориста в то время и в том месте, которое "мы выберем сами".



"Мы находимся в середине кампании и готовы к любым возможностям. Я советую нашим врагам: не связывайтесь с нами", — добавляет он.