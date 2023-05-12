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Нетаниягу и Галант решили закрыть КПП на границе с Газой
12.05.2023 06:23 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу и Галант решили закрыть КПП на границе с Газой


Вечером 11 мая Биньямин Нетаниягу и Йоав Галант провели оценку ситуации с участием высокопоставленных представителей  службы безопасности.

По итогам совещания было принято решение - дать понять "Исламскому джихаду", что продолжение обстрелов приведет к эскалации израильского ответа, и что атаки в Газе будут продолжаться столько, сколько потребуется. 

Наряду с этим было принято решение усилить давление на ХАМАС, закрыв контрольно-пропускные пункты из сектора Газа и запретив передачу товаров. Это топлива - это сделано для того, чтобы побудить ХАМАС надавить на Исламский  джихад.

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