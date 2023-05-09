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Нетаниягу и Галант проведут оценку безопасности
09.05.2023 10:10 Ирина Демьянова

Нетаниягу и Галант проведут оценку безопасности

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант проведут оценку ситуации с представителями службы безопасности в течение следующего часа.

Израиль ждет ответа от террористических группировок Газы.

Завтра Нетаниягу также проведет встречу с лидером оппозиции Яиром Лапидом, чтобы проинформировать его о ситуации. 

Нетаниягу не собирался созывать кабинет безопасности высокого уровня, а юридический советник заявила, что текущая ситуация не обязывает его делать это.

 

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