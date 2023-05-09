



Нетаниягу и Галант проведут оценку безопасности

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант проведут оценку ситуации с представителями службы безопасности в течение следующего часа.



Израиль ждет ответа от террористических группировок Газы.



Завтра Нетаниягу также проведет встречу с лидером оппозиции Яиром Лапидом, чтобы проинформировать его о ситуации.



Нетаниягу не собирался созывать кабинет безопасности высокого уровня, а юридический советник заявила, что текущая ситуация не обязывает его делать это.



