Новости » Арабо-израильский конфликт
Нетаниягу и Галант: мы сосредоточены только на "Исламском джихаде"
09.05.2023 20:25 Алина Груднева

Нетаниягу и Галант: мы сосредоточены только на "Исламском джихаде"

Действия Армии обороны Израиля в Газе в рамках операции "Щит и стрела" сосредоточены на террористах "Исламского джихада".

По данным 12-го канала, об этом объявили премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант в ходе заседания военно-политического кабинета.

"Мы сосредоточены только на "Исламском джихаде" и будем продолжать столько, сколько потребуется. Будем надеяться, что нам не придется повышать планку в атаке, но мы к этому готовы", - сказали они.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы