



Нетаниягу и Галант: мы сосредоточены только на "Исламском джихаде"

Действия Армии обороны Израиля в Газе в рамках операции "Щит и стрела" сосредоточены на террористах "Исламского джихада".



По данным 12-го канала, об этом объявили премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант в ходе заседания военно-политического кабинета.



"Мы сосредоточены только на "Исламском джихаде" и будем продолжать столько, сколько потребуется. Будем надеяться, что нам не придется повышать планку в атаке, но мы к этому готовы", - сказали они.

