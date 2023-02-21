



Нетаниягу и Аббас поддерживают секретный канал правительственной связи

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу разрешил использовать секретный канал правительственной связи для поддержания контакта с Палестинской администрацией, даже несмотря на то, что отношения между Иерусалимом и Рамаллой серьезно обострились в глазах общественности из-за создания ультраправого правительства Израиля, сообщил TOI, со ссылкой на палестинского чиновника.



Линия связи была установлена ​​в прошлом месяце между председателем Совета национальной безопасности Цахи Ханегби и генеральным секретарем Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хусейном аль-Шейхом, сказал чиновник, подтверждая сообщение на новостном сайте Axios.



И Ханегби, и аль-Шейх являются близкими доверенными лицами своих боссов, что подчеркивает важность канала. По словам палестинского чиновника, они встречались как минимум один раз лично и за последние полтора месяца провели несколько телефонных разговоров.



Канал связи поддерживается, несмотря на решение Израиля ввести ряд санкций против ПА за его успешную инициативу в ООН в прошлом месяце, предписывающую Международному суду представить юридическое заключение о действиях Израиля в Иудее, Самарии и Газе.