



Нетаниягу: если бы враги хотели, то убили бы нас, но они хотят нас изгнать

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вместе с супругой Сарой 2 марта прибыли в поселение Хар-Браха, чтобы встретиться с семьей Янив, потерявшей в результате теракта в Хавара двух сыновей - Гилеля и Ягеля.



По словам главы израильского правительства, родители погибший рассказали, насколько замечательными были их сыновья, какими принципами руководствовались, а также о последнем семейном Шаббате, который они провели вместе перед терактом.



"Если бы наши враги могли, они бы убили нас всех, но они хотят изгнать нас. Я говорю, наш ответ — удар по инфраструктуре террора и углубление корней на нашей земле", - подчеркнул Нетаниягу.



Он подчеркнул, что недавно был принят ряд решений, несмотря на сложную международную реальность, чтобы "углубить корни, укрепить поселения и расширить присутствие на родине".



"Такова наша битва, эти два замечательных парня пали в сражении за родину", - резюмировал он.



