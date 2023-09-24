



Нетаниягу: договор с Саудией - квантовый скачок, который изменит Ближний Восток



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу дал интервью каналу CNN во время своего визита в Соединенные Штаты и заявил, что, скорее всего, Израиль достигнет соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.



Нетаниягу назвал такое соглашение "квантовым скачком" и заявил, что оно "навсегда изменит Ближний Восток".



В беседе с корреспондентом CNN Кейтлан Коллинз Нетаньяху неоднократно отказывался сообщить, какие уступки он предложит Палестинской автономии, но утверждал, что соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией станет "шагом к разрешению палестино-израильского конфликта".