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Нетаниягу: договор с Саудией - квантовый скачок, который изменит Ближний Восток
24.09.2023 08:15 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу: договор с Саудией - квантовый скачок, который изменит Ближний Восток


Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу дал интервью каналу CNN во время своего визита в Соединенные Штаты и заявил, что, скорее всего, Израиль достигнет соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Нетаниягу назвал такое соглашение "квантовым скачком" и заявил, что оно "навсегда изменит Ближний Восток".

В беседе с корреспондентом CNN Кейтлан Коллинз Нетаньяху неоднократно отказывался сообщить, какие уступки он предложит Палестинской автономии, но утверждал, что соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией станет "шагом к разрешению палестино-израильского конфликта".

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