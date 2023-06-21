



Нетаниягу: да отомстит Всевышний за кровь погибших в теракте

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования семьям погибших во вчерашнем теракте возле поселения Эли.



"От имени всех граждан Израиля хочу выразить глубочайшие соболезнования семьям Элиши Энтмана, Нахмана Шмуэля Мордофа, Арэля Масуда и Офера Файермана, светлая им память, убитых вчера возле Эли в результате ужасающего теракта. Да отомстит Всевышний за их кровь. Да будет благословенна их память и навсегда останется в наших сердцах", - сказал он.

