



Нетаниягу: Бен-Гвир возглавит спецгруппу по борьбе с подстрекательством

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на заседании кабинета министров, что он договорился с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром о создании "специальной оперативной группы по борьбе с подстрекателями к убийствам".



"Группу возглавит Бен-Гвир, который получит подкрепление из следователей, полицейских и адвокатов, при участии сотрудников ШАБАК, ЦАХАЛа и Национального штаба кибербезопасности", - сказал он. На фоне протестов против правовой революции Нетаниягу добавил, что "Израиль был и останется сильной и независимой демократией".