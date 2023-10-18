



Нетаниягу - Байдену: 7 октября для Израиля - как двадцать 9/11 для США



Израильское ТВ транслирует встречу Биньямина Нетаниягу с президентом Джо Байденом в Тель-Авиве.



Нетаниягу сказал: “Мир ясно видит вашу поддержку, проводящую четкую линию между силами цивилизации и варварскими силами. 1400 человек были убиты, мир должен объединиться, чтобы победить ХАМАС, как мир победил Даеш.



Монстры ХАМАСа убили 1400 израильтян, мы - маленькая страна с населением в 10 миллионов человек это как 50 тысяч американцев, это как двадцать 9/11 для США”.