



Нет компромиссу по безопасности поселенцев, - главы советов в Иудеи и Самарии

Правительство Израиля не должно идти на компромисс в отношении безопасности израильтян в поселениях в Иудеи и Самарии. Об этом заявили 14 глав местных региональных советов министру финансов Бецалелю Смотричу в ходе субботней вечерней дискуссии 8 апреля.



“Мы не позволим поставить под угрозу безопасность 500 тысяч жителей, — заявили члены совета Иудеи и Самарии. - Настало время увеличить заселение Иудеи и Самарии, в том числе предпринять реальные, немедленные шаги для достижения этого”.



Смотрич согласился с рядом требований глав местных советов, включая установление блокпостов возле населенных пунктов, начало операции по сбору похищенного оружия, используемого террористическими организациями, и действия по улучшению инфраструктуры и строительству населенных пунктов.

