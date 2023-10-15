



Немногие иностранные авиакомпании по-прежнему летают в Израиль

Война между Израилем и Хамасом привела к отмене рейсов практически всех иностранных авиакомпаний, осуществляющих регулярные рейсы в аэропорт Бен-Гурион.



По данным сайта Secret Flights, отслеживающего ситуацию, исключение составляют Air Serbia и Ethiopian Airlines, которые выполняют ограниченное количество рейсов. Etihad Airways выполняет ежедневный рейс Тель-Авив - Абу-Даби, а Bluebird Airways продолжает выполнять регулярные рейсы Тель-Авив - греческие города Ираклион, Афины и Ларнака на Кипре. Авиакомпания Georgian Airlines продолжает полеты по расписанию между Израилем и Грузией, а Hainan Airlines продолжает полеты по маршруту Тель-Авив - Пекин, но отменяет другие рейсы. Авиакомпания FlyDubai выполняет два ежедневных рейса между Израилем и Дубаем.



Три израильские авиакомпании El Al, Israir и Arkia выполняют дополнительные рейсы, чтобы восполнить недостаток. El Al и ее подразделение Sun D'Or объявили о том, что на этой неделе они выполнят более 600 рейсов и среди прочих направлений добавили рейсы в Нью-Йорк, Бангкок, Афины и Франкфурт. Israir на этой неделе выполняет рейсы в Дубай, Ларнаку, Рим, Лондон, Берлин, Будапешт, Прагу, Стамбул, Варну и Баку. Авиакомпания Arkia также выполняет рейсы, включая эвакуационные рейсы из Афин, Амстердама, Барселоны, Тбилиси и Шарм-эль-Шейха.



