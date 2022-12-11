Новости » Арабо-израильский конфликт
Немецкого ведущего уволили за участие в палестинской демонстрации
11.12.2022 17:39 Ольга Белозерова

Немецкого ведущего уволили за участие в палестинской демонстрации

Немецкая телевизионная сеть KiKa уволила на этой неделе своего единственного темнокожего ведущего за участие в акции протеста палестинцев в Иудее и Самарии.

Матонда Касло рассказал о своем увольнении в социальных сетях, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Его уволили после участия в демонстрации, которая проходила в Бейт-Даджане, недалеко от Шхема, в августе 2022 года. Он сказал, что демонстрация была мирной и направлена ​​на протест против конфискации земли израильскими войсками и поселенцами.

"Я не собирался делать политическое заявление и тем более не позиционировать себя против Израиля. Я сразу заявил об этом публично и много раз объяснял это KiKa", - заявил Касло.

Участие телеведущего в пропалестинском протесте вызвало резкую критику немецких газет, а газета Bild обвинила его в присоединении к "ненавистникам Израиля". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы