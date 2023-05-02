



Нееман: эффективный путь борьбы с террором – коллективное наказание

Глава совета поселений Шломо Нееман прокомментировал сегодняшние обстрелы Израиля из Газы.



Он в очередной раз призвал превентивно наказывать террористов.



"Сегодняшняя реальность такова, что на наших детей и женщин нападают каждый день. С этими террористическими атаками невозможно справиться обычными инструментами. Мы доверяем ЦАХАЛу и силам безопасности, которые делают все возможное, но необходимы дополнительные решения, чтобы справиться с растущим арабским насилием", - сказал он.



По словам Неемана, граждане, имеющие при себе оружие, ограничены множеством инструкций, не позволяющих предотвращать каменный террор. Он подчеркну, что единственный способ борьбы с террором - "коллективное наказание".



"Надо действовать более глобально, а не пинцетом. Наша сила сдерживания утрачена, и единственным оставшимся средством борьбы с террором является коллективное наказание. Это самый эффективный способ", - подчеркнул он.

