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Нееман: эффективный путь борьбы с террором – коллективное наказание
02.05.2023 21:50 Алина Груднева

Нееман: эффективный путь борьбы с террором – коллективное наказание

Глава совета поселений Шломо Нееман прокомментировал сегодняшние обстрелы Израиля из Газы.

Он в очередной раз призвал превентивно наказывать террористов.

"Сегодняшняя реальность такова, что на наших детей и женщин нападают каждый день. С этими террористическими атаками невозможно справиться обычными инструментами. Мы доверяем ЦАХАЛу и силам безопасности, которые делают все возможное, но необходимы дополнительные решения, чтобы справиться с растущим арабским насилием", - сказал он.

По словам Неемана, граждане, имеющие при себе оружие, ограничены множеством инструкций, не позволяющих предотвращать каменный террор.  Он подчеркну, что единственный способ борьбы с террором - "коллективное наказание".

"Надо действовать более глобально, а не пинцетом. Наша сила сдерживания утрачена, и единственным оставшимся средством борьбы с террором является коллективное наказание. Это самый эффективный способ", - подчеркнул он.
 

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