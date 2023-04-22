



Не втягивайте нас: Аббас против ХАМАСа



Председатель партии РААМ Мансур Аббас вчера в интервью i24NEWS затронул вопрос о попытках влияния террористической организации ХАМАС на арабов Израиля. "Это большая катастрофа", - заявил он. "Одна только мысль о том, чтобы втянуть израильских арабов в акты насилия любого рода, приведет к новой катастрофе. Мы должны укрепить арабское общество, чтобы оно не пошло в этом направлении".



В интервью Аббас сказал, что волна терроризма в Израиле, а также конфликты на Западном берегу перекинулись на часть израильско-арабского сектора. "Мы просим всех палестинских лидеров не вмешиваться во внутренние дела тех палестинцев, которые являются гражданами Израиля", - подчеркнул он.