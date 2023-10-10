



Не только Реим: пропавшие с еще одного фестиваля на юге





Газета Маарив сообщает, что в ходе террористической атаки 7 октября пропали без вести также участники фестиваля Psyduck. Он был организован в ночь на субботу несколькими друзьями между Нир Оз и Нирим.



Среди тех, кто пропал с этой дискотеки, Итай Хадар. После поисков его партнерша, Злата Касовски, была найдена мертвой. "С ними в группе мало кто выжил, большинство были убиты или похищены", - говорит тетя Итая. "Я поняла, что на трупы положили гранаты. Это очень сложная история, мы не знаем, что с ним происходит", - добавила она.



Еще один пропавший без вести - Шахар Кадман, житель приграничной полосы с немецким гражданством, который был на вечеринке. Омри, брат Шахара, сказал: "Это была частная вечеринка на 150 человек, она не афишировалась. Вчера я узнал о восьми погибших, которые там были. Моего брата Шахара пока не нашли, пытаются найти его телефон".



"Шахар разговаривал с матерью в семь утра, он рассказал, что там ракеты и он не знает, куда идти", - повторил он. "Есть очевидец, который сказал, что видел, как они прятались, была еще одна группа, которая пряталась в канаве. Шахар сказал, что он не знает, где он находится, в какой-то момент он сказал, что видит солдат, пытается укрыться от ракет. Родители услышали по телефону голос на арабском языке "Рух Шабаб", с тех пор о нем ничего не слышно. В ШАБАКе не знают, как мне ответить, и в полиции тоже. Я понятия не имею, что происходит, их не могут найти".