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Названы имена трех погибших в теракте возле Эли
20.06.2023 20:16 Наталья Богинская

Названы имена трех погибших в теракте возле Эли

Первыми двумя жертвами стрельбы в Самарии являются 21-летний Харел Масуд из общины Яд Биньямин на юге Израиля и 18-летний Элиша Антеман из Эли.

“Нет слов, чтобы описать шок и боль”, – говорится в заявлении регионального совета Сорека, где жил Масуд.

Антеман был учеником 12-го класса средней школы ешивы Бней Акива, согласно заявлению общины Эли, в котором выражались соболезнования его семье.

Третьей жертвой нападения стад 64-летний житель Эли Офер Файерман.
 

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