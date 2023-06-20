



Названы имена трех погибших в теракте возле Эли

Первыми двумя жертвами стрельбы в Самарии являются 21-летний Харел Масуд из общины Яд Биньямин на юге Израиля и 18-летний Элиша Антеман из Эли.



“Нет слов, чтобы описать шок и боль”, – говорится в заявлении регионального совета Сорека, где жил Масуд.



Антеман был учеником 12-го класса средней школы ешивы Бней Акива, согласно заявлению общины Эли, в котором выражались соболезнования его семье.



Третьей жертвой нападения стад 64-летний житель Эли Офер Файерман.

