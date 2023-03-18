



"Настала пора умереть". Видео с угрозами "организации атаковавшей в Мегиддо"



Канал Хизбаллы "Аль-Манар" публикует видео с угрозами на иврите за подписью организации "Силы Галилеи" в адрес ряда высокопоставленных чиновников израильской службы безопасности. Среди тех, кому угрожают, - президент Ицхак Герцог, бывший начальник генштаба Авив Кохави и бывший глава ШАБАКа Юваль Дискин. В угрозе говорится: "Пришло время умереть, пистолет с глушителем ждет тебя, волк на подходе".





В заявлении также говорится: "Сионистские террористические атаки продолжаются одна за другой против нашего народа... Мы провозглашаем присутствие наших жертвенных подразделений (имеется в виду бойцов) внутри и за пределами Палестины, объявляем всеобщую мобилизацию и нашу готовность выполнить наши задачи по сразгрому оккупанта и ликвидации его террористических командиров и людей... мы стоим в одном ряду со всеми организациями, батальонами и боевыми ротами сопротивления, которые верят в вооруженную борьбу за освобождение Палестины". Группа подчеркнула, что вернется к действиям с взрывными устройствами и использованию взрывных поясов.

