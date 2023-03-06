



Насралла: Закон о смертной казни — это "выстрел Израиля себе в ногу"

Лидер террористической группировки "Хизбалла" Хасан Насралла заявил, что Израиль стреляет себе в ногу и будет виновником собственной гибели, проводя в жизнь закон, предусматривающий смертную казнь для террористов.



"Каждый раз, когда ваш враг решает принять закон о казни заключенных, это означает, что он дурак", — заявил Насралла в обращении к своим последователям, которое в основном касалось внутренней политики Ливана.



Насралла также утверждал, что введение смертной казни в Израиле повысит мотивацию палестинцев к совершению терактов.



"Все, что происходит, указывает на конец сионистского образования", — сказал лидер "Хизбаллы", подразумевая массовые гражданские протесты против судебно-правовой реформы в Израиле, которые не прекращаются уже два месяца.