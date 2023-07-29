



Насралла в угрозах Израилю: "Хизбалла" готова к любой вашей ошибке

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла разразился новыми угрозами в адрес Израиля.



Соответствующее "послание" главарь террористической группировки сделал по случаю Дня Ашура.



В своем выступлении Насралла прокомментировал восхождение министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую Гору по случаю поста Тиша бе-Ав.



"Враг должен знать, что осквернение мечети Аль-Акса будет иметь последствия", - отметил он.



Главарь "Хизбаллы" в очередной раз подтвердил "непоколебимую поддержку" палестинцев, сказав, что у них "одна цель и одна борьба". Говоря о продолжающихся провокациях террористов на границе, он предостерег Израиль "от глупостей", отметив, что его группировка не откажется от обязанностей по "защите Ливана" и "готова к любому сценарию".



"Враг нагло врет о "провокациях Хизбаллы", в то время как правда заключается в том, что Израиль продолжает вести свои боевые действия. Остерегайтесь глупых поступков и неправильных выборов. Мы готовы к любому сценарию, и мы разберемся с любой вашей ошибкой", - подчеркнул Насралла.



Затронул он также и недавнее сожжение Корана в Швеции и Дании, отметив, что такие действия являются "агрессией против ислама".



"Мы ждем твердой позиции со стороны Организации исламского сотрудничества (ОИС) по поводу осквернения Корана. Мусульманская молодежь готова защищать ислам и свою священную книгу", - добавил он.