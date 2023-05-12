



Насралла прокомментировал операцию "Щит и стрела"

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла выступил с речью по поводу операции ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.



"Одной из сильных сторон движений сопротивления в регионе является то, что фракции обладают высокой способностью быстро восстанавливать свою структуру руководства. Движения сопротивления, несмотря на все убийства их лидеров, не ослабли, как и их возможности. Эта чистая кровь дала толчок к прогрессу", - сказал он.



По его словам, "Хизбалла" "без колебаний" поможет палестинскому "Исламскому джихаду", если потребуется.



Таким образом Насралла прокомментировал серию ликвидаций высокопоставленных членов палестинского "Исламского джихада". По последним данным, за все время проведения операции их уже насчитывается шестеро. Насралла считает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал операцию, чтобы "прекратить внутренний кризис" в Израиле.